Il caso
Nave da crociera con 8.500 persone a bordo ferma in mare per un’avaria: soccorsi in corso
La Msc World Europa è bloccata a 8 miglia da Ponza. I motori sono spenti
È in corso un’operazione di soccorso da parte della Guardia Costiera per la nave da crociera Msc World Europa, ferma a circa 8 miglia nautiche dall’isola di Ponza a causa di un’avaria elettrica ai motori. Il problema si è manifestato alle 07:25 di questa mattina, mentre la nave era in navigazione da Genova verso Napoli con a bordo complessivamente 8.585 persone, di cui 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio.
Secondo la Guardia Costiera, la situazione a bordo è tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri sono garantiti dai generatori di bordo. Un passeggero ha riferito che nonostante la nave abbia i motori spenti fin dalle prime ore del mattino, i servizi logistici sono stati ripristinati e la vita a bordo procede normalmente, tra momenti di relax al sole e tuffi in piscina.
Due rimorchiatori sono partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli per raggiungere la Msc World Europa e assisterla nel rimorchio verso il porto di Napoli. I mezzi impiegheranno circa due ore per raggiungere la nave, mentre l’operazione di rimorchio dovrebbe durare tra le 8 e le 9 ore. Il rientro previsto a Napoli è quindi stimato in nottata.
La Guardia Costiera ha anche inviato due motovedette da Ponza e Napoli, oltre a un elicottero, per coordinare il soccorso. Tecnici specializzati della compagnia stanno raggiungendo la nave per effettuare verifiche e tentare di risolvere il guasto elettrico, nella speranza di far ripartire i motori anche a regime ridotto, così da permettere un attracco autonomo a Napoli.
Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia segue costantemente l’evoluzione della vicenda tramite monitoraggio marittimo e mantiene un contatto diretto con l’armatore e il comandante della nave per garantire la sicurezza di tutti a bordo.
L’episodio ha creato una situazione di disagio contenuto, senza emergenze né rischi immediati per le persone a bordo, grazie anche alla pronta risposta delle autorità marittime. Le operazioni proseguono per garantire la navigazione sicura della Msc World Europa verso il porto campano.
La testimonianza
«Siamo ad eliche spente, fermi, con l'isola di Ponza alle spalle, e adesso c'è la guardia costiera. Praticamente i servizi sono attivi però è arrivata la guardia costiera è salito qualcuno a bordo, è dalle 5 e mezzo di questa mattina che siamo con i motori spenti» ha raccontato da bordo dalla Msc World Europa, un passeggero. «Hanno ripristinato tutti i servizi – dice un passeggero in una testimonianza video all'agenzia AGTW pubblicato dal sito di Repubblica -, praticamente la nave è operativa dal punto di vista logistico però per quanto riguarda l'autonomia è tutto fermo, i motori sono ancora bloccati».A bordo, la situazione appare tranquilla con i vacanzieri che prendono il sole e fanno il bagno in piscina.