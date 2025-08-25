Nave da crociera con 8.500 persone a bordo ferma in mare per un’avaria: soccorsi in corso

Il caso

La Msc World Europa è bloccata a 8 miglia da Ponza. I motori sono spenti

È in corso un’operazione di soccorso da parte della Guardia Costiera per la nave da crociera Msc World Europa, ferma a circa 8 miglia nautiche dall’isola di Ponza a causa di un’avaria elettrica ai motori. Il problema si è manifestato alle 07:25 di questa mattina, mentre la nave era in navigazione da Genova verso Napoli con a bordo complessivamente 8.585 persone, di cui 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio.

Secondo la Guardia Costiera, la situazione a bordo è tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri sono garantiti dai generatori di bordo. Un passeggero ha riferito che nonostante la nave abbia i motori spenti fin dalle prime ore del mattino, i servizi logistici sono stati ripristinati e la vita a bordo procede normalmente, tra momenti di relax al sole e tuffi in piscina.

Due rimorchiatori sono partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli per raggiungere la Msc World Europa e assisterla nel rimorchio verso il porto di Napoli. I mezzi impiegheranno circa due ore per raggiungere la nave, mentre l’operazione di rimorchio dovrebbe durare tra le 8 e le 9 ore. Il rientro previsto a Napoli è quindi stimato in nottata.

La Guardia Costiera ha anche inviato due motovedette da Ponza e Napoli, oltre a un elicottero, per coordinare il soccorso. Tecnici specializzati della compagnia stanno raggiungendo la nave per effettuare verifiche e tentare di risolvere il guasto elettrico, nella speranza di far ripartire i motori anche a regime ridotto, così da permettere un attracco autonomo a Napoli.

Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia segue costantemente l’evoluzione della vicenda tramite monitoraggio marittimo e mantiene un contatto diretto con l’armatore e il comandante della nave per garantire la sicurezza di tutti a bordo.

L’episodio ha creato una situazione di disagio contenuto, senza emergenze né rischi immediati per le persone a bordo, grazie anche alla pronta risposta delle autorità marittime. Le operazioni proseguono per garantire la navigazione sicura della Msc World Europa verso il porto campano.

