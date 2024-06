Nave G7 per forze dell’ordine, revocato sequestro a Brindisi

agenzia

Primo provvedimento della Procura dopo denunce per le criticità

BRINDISI, 30 GIU – È stato revocato da parte della Procura di Brindisi il sequestro probatorio della nave Mykonos Magic, che avrebbe dovuto ospitare oltre duemila agenti e ufficiali in Puglia per il G7. Il sequestro era stato disposto il 12 giugno scorso, alla vigilia del summit, dopo le denunce per le criticità igienico-sanitarie e le presunte gravi carenze alloggiative segnalate. Ora è stata accolta l’istanza presentata dai legali della società, gli avvocati Massimo Manfreda e Nicola Ridolfi, e la nave ha potuto lasciare il porto di Brindisi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA