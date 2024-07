Nave militare fa da sfondo a turisti in spiaggia

agenzia

Pattugliatore 'Millelire' di Fincantieri al Muggiano

GENOVA, 14 LUG – Il pattugliatore d altura Domenico Millelire è giunto questa mattina al cantiere Muggiano della Spezia. Imbarcato ieri dopo il varo sulla chiatta Atlantide all’alba ha fatto il suo ingresso in porto dove inizieranno le prove sia delle sofisticate attrezzature di bordo che in acqua. Tuttora fa da ‘sfondo’ alle migliaia di turisti che affollano la spiaggia. A fianco si trovano altre sette navi che saranno consegnate entro l’anno alla marina militare italiana, due all’Indonesia e una al Quatar. A Riva Trigoso per la prima volta in trenta anni il grande scalo platea resterà vuoto e nessun varo sarà attuato quest’ anno per consentire, a dicembre, l’arrivo dai reparti di prefabbricazione navale della nave logistica oceanografica per la Marina Militare italiana e altre fregate multifunzione (Fremm) in via di programmazione .

