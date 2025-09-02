Nave Sea-Eye a Taranto con 91 migranti salvati in mare

agenzia

A bordo 32 minori.Non sono state segnalate particolari criticità

TARANTO, 02 SET – È attraccata questa mattina nel porto di Taranto la nave ‘Sea-Eye 5’ per lo sbarco di 91 migranti, tra cui 32 minorenni, provenienti da Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Pakistan ed Egitto, soccorsi nelle scorse ore nel Mediterraneo. Non sono state segnalate criticità particolari. Nei giorni precedenti, altri 53 naufraghi erano stati fatti sbarcare a Lampedusa. Taranto si conferma ancora una volta porto sicuro assegnato dalle autorità italiane per le attività di sbarco. Le operazioni di accoglienza sono state gestite in collaborazione tra prefettura, forze dell’ordine, protezione civile e organizzazioni del terzo settore attive sul territorio. La ‘Sea-Eye 5’ è una nave battente bandiera tedesca, appartenente all’omonima ong impegnata da anni nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.

