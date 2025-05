Nave statunitense bloccata a Gioia Tauro per irregolarità

agenzia

Guardia costiera elevato sanzione amministrativa di 10.000 euro

GIOIA TAURO, 16 MAG – Una nave battente bandiera statunitense è stata bloccata nel porto di Gioia Tauro dopo che un’ispezione a bordo del Nucleo ispettivo Port state control della Guardia costiera avrebbe gravi irregolarità. In particolare, secondo quanto riferito, l’unità è risultata priva della certificazione obbligatoria prevista dall’articolo 12 del Regolamento Ue sul riciclaggio delle navi che impone agli armatori di dotare le navi extra-UE, in arrivo nei porti dell’Unione, di un inventario dei materiali pericolosi e della relativa attestazione di conformità. Ulteriori irregolarità sarebbero state accertate anche con riferimento alla sicurezza della navigazione e al rispetto delle normative in materia di lavoro marittimo. Alla luce delle violazioni accertate, è stato emesso un provvedimento di detenzione che ha impedito alla nave di proseguire la navigazione, subordinandone la partenza al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa internazionale. Inoltre, in attuazione delle previsioni del Decreto legislativo 99/2020 in materia di riciclaggio delle navi, è stata elevata una sanzione a carico del comandante e della società armatrice dell’unità pari a 10.000 euro.

