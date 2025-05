Nave Vespucci, una moneta commemora il giro del mondo

agenzia

Presentata a Napoli, circolerà dal prossimo autunno

NAPOLI, 14 MAG – E’ stata presentata, a bordo dell'”Amerigo Vespucci” all’ancora da ieri nel molo Beverello a Napoli, la moneta commemorativa del giro del mondo che la nave scuola ha quasi concluso. Un tour avviato il primo luglio del 2023. “Questa moneta da 2 euro di valore legale che sarà in circolazione, quindi sarà usata comunemente, rappresenta la nave e la bussola con cui noi in mare navighiamo” ha spiegato il contrammiraglio Sebastiano Rossitto, capo ufficio pianificazione generale finanziaria: “Vuole essere un modo per ricordare, nel tempo, una impresa che è eccezionale dal punto di vista marinaresco e che ha raccolto l’ ammirazione di tutti quanti gli addetti ai lavori, oltre che della popolazione che ha visitato la nave nell’arco di questi due anni”. La moneta sarà in circolazione in autunno. “Adesso ne è stata fatta una tiratura per il collezionismo e ad autunno diventerà invece di comune impiego” ha concluso Rossitto.

