‘Ndrangheta: arresti, coinvolti avvocati e commercialisti

Operazione riguarda due cosche del Cosentino e del Crotonese

(v.”‘Ndrangheta: operazione in Italia e Germania,,,”delle 08.24) (ANSA) – CATANZARO, 01 APR – Ci sono anche alcuni avvocati e commercialisti tra le venti persone coinvolte in Italia nell’operazione contro la ‘ndrangheta eseguita dalle Polizie italiana e tedesca sotto le direttive delle Procure di Catanzaro e Stoccarda, con l’esecuzione, complessivamente, di 29 arresti. I professionisti a carico dei quali sono state eseguite misure cautelari si sarebbero resi responsabili di attività di supporto in favore di affilati alla ‘ndrangheta. Le cosche sulle attività delle quali l’operazione ha fatto luce sono, in particolare, quella dei Greco di Cariati (Cosenza) e dei Farao-Marincola di Cirò Marina (Crotone).

