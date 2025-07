‘Ndrangheta: sequestrati da Guardia finanza beni per 4,3 milioni

agenzia

Riconducibili a tre persone ritenute contigue alla cosca Arena

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 09 LUG – Beni mobili e immobili per un valore di quattro milioni e trecentomila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a tre persone ritenute dagli investigatori contigue alla cosca Arena di Isola Capo Rizzuto della ‘ndrangheta. Le persone a carico delle quali é stato eseguito il sequestro sono Antonio Poerio, di 54 anni, Pasquale Poerio, di 41, e Angelo Muraca, di 66. Il provvedimento é stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda. I beni sequestrati consistono in 23 unità immobiliari, 24 terreni, quote societarie ed una ditta individuale. Il sequestro é stato eseguito dai finanzieri del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e del Comando provinciale di Catanzaro. Le tre persone destinatarie del provvedimento erano state coinvolte nel 2017 nell’operazione “Jonny”, coordinata dalla Dda di Catanzaro.

