‘Negato incontro su boicottaggio Israele’, finita occupazione

Studenti Trieste hanno lasciato aula. 'Incontreremo il rettore'

TRIESTE, 21 MAR – Gli studenti hanno liberato nella serata di ieri l’aula Baciocchi dell’ateneo di Trieste che avevano occupato in seguito al diniego del permesso di svolgere in quello spazio un incontro con l’attivista americana Stephanie Westbrook dal titolo ‘Il diritto di boicottare Israele’. L’aula si trova nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università. “Siamo soddisfatti di aver ottenuto che il rettore venga qui ad incontrarci venerdì alle 13. Quindi, come pattuito nelle trattative, adesso andiamo via”. Lo ha detto all’ANSA una studentessa del Coordinamento ‘Assemblea per la Palestina’ che ha partecipato all’occupazione. Il tema che gli studenti chiedono sia affrontato con il rettore “in modo aperto e costruttivo” venerdì è di interrompere le collaborazioni scientifiche con Israele a causa del perdurare il conflitto a Gaza. Una posizione analoga cioè a quella presa due giorni fa dal Senato accademico dell’Università di Torino che ha deciso di non partecipare al bando 2024 per la cooperazione scientifica con Israele.

