Negoziante ucciso nel Varesotto: è caccia all’uomo

Indagini

Un afoso pomeriggio d’estate squarciato da un omicidio efferato. È accaduto oggi a Busto Arsizio, popoloso centro della provincia di Varese. Intorno alle 18, un negoziante molto noto in città, Davide Gorla, è stato ucciso a coltellate da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Il delitto è avvenuto nel negozio di Gorla, una cartoleria con articoli di pregio in via Milano, «Linea continua», in pieno centro storico. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.Secondo alcuni testimoni, il negoziante avrebbe gridato al suo assassino «Cosa fai, ma sei pazzo», prima di essere raggiunto da un fendete fatale. Una frase disperata che non esclude l’ipotesi che i due si conoscessero.