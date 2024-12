Nel Cilento un albero di Natale fatto tutto all’uncinetto

agenzia

Alto più di 3 metri, realizzato in 5 mesi con 6 kg di lana

PISCIOTTA, 22 DIC – Nel Cilento, in provincia di Salerno, in alcune piazze alberi di Natale non tradizionali, ma realizzati dai cittadini in maniera particolare e sostenibile.A Sessa Cilento, nella frazione di Valle Cilento, in bella mostra un albero completamente realizzato all’uncinetto. Alto 3,40 metri, sono stati impiegati ben cinque mesi di lavoro da alcune donne del paese per confezionarlo con l’uncinetto utilizzando ben sei chilogrammi di lana riciclata. A Pisciotta è stato, invece, confezionato un albero di Natale con foglie di fico d’india e mandarini, quindi completamente ecologico.

