Nel Comasco per il maltempo ancora frane, città sott’acqua

Critica la situazione lungo tutte le strade della provincia

Ancora danni molto seri nel Comasco, su cui la notte scorsa sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia che si aggiungono ai circa 170 del giorno precedente. Allagamenti gravi si sono registrati dopo la mezzanotte in centro città, dove gli agenti della Polizia locale hanno deciso la chiusura del lungolago e di altre importanti arterie viabilistiche, tutte invase da fango e detriti. Situazione nuovamente critica anche in alcuni dei Comuni del lago già colpiti nelle ore precedenti, a partire da Faggeto Lario e Blevio – sulla sponda orientale del ramo comasco del lago di Como – colpiti da allagamenti, e Blevio, su sui è caduta una nuova frana che ha isolato alcune frazioni (in totale a Blevio gli sfollati sono una trentina già dal giorno precedente). Sulla sponda occidentale, danni si sono registrati a Brienno e Laglio, con pietre e detriti sulla carreggiata della Statale Regina. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, critica la situazione su tutte le strade della provincia.

