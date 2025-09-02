Nel fine settimana le Frecce tricolori festeggiano i 65 anni

agenzia

A Rivolto lo spettacolo a terra e in volo

TRIESTE, 02 SET – Il 6 e 7 settembre prossimi, all’Aeroporto di Rivolto (Udine), sede del 2/o Stormo dell’Aeronautica Militare e del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico, si terrà un evento internazionale per celebrare la 65/a stagione delle Frecce Tricolori, aperto al pubblico, che trasformerà la base in un punto d’incontro per decine di migliaia di spettatori, addetti ai lavori, appassionati di aviazione e per tutti coloro che avranno il piacere di festeggiare con l’Aeronautica Militare l’anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata nel 1961. Ci saranno esibizioni aeree anche di pattuglie acrobatiche estere, sorvoli di velivoli moderni e storici, una mostra statica di aeromobili; e inoltre aree espositive come quella della storia del 2° Stormo di Rivolto, nel centenario della sua costituzione, e una dedicata allo Spazio, con simulatori di volo e visori di realtà virtuale. Ci sarà anche il progetto benefico “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”; iniziativa solidale che nel 2025, grazie alle donazioni volontarie del personale dell’Aeronautica, di privati e associazioni, raccoglierà fondi per l’acquisto di apparecchiature e tecnologie sanitarie per l’ospedale pediatrico romano. Per partecipare occorre una registrazione obbligatoria tramite la pagina dedicata all’evento (dal portale www.aeronautica.difesa.it).

