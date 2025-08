Nel Lazio 12 nuovi casi West Nile, tutti in provincia Latina

agenzia

In totale i positivi al virus nel 2025 salgono a 73 persone

ROMA, 01 AGO – Nel Lazio si sono registrate dodici nuove positività al virus West Nile, 9 delle quali hanno sintomi con febbre, mentre tre casi hanno riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo le analisi effettuate dal laboratorio di virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. I nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Latina, in particolare Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino. Con questi ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West Nile Virus salgono a 73. Nel dettaglio: 69 casi monitorati dalla Asl di Latina; due casi monitorati dalla Asl Roma 6; un caso monitorato dalla Asl di Frosinone; un caso registrato fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta. Dei 73 casi, 19 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari; 6 persone sono state dimesse; 41 pazienti sono in cura presso il proprio domicilio; 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva; 3 decessi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA