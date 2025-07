Nel Leccese 3 operai travolti da solaio, estratti vivi

agenzia

A Monteroni, stavano lavorando in un'abitazione privata

LECCE, 07 LUG – Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un’abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. E’ accaduto stamani a Monteroni di Lecce in via Spacciante, a ridosso del centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri con i tecnici comunali. I tre operai – secondo quanto si è appreso – sono stati tutti estratti vivi dalla macerie. Hanno tra i 59 e i 52 anni: sono Lucio Pedone, di 59 anni, Simone Paglialunga, di 53, e Giorgio Radef, di 52. Sono stati trasportati all’ospedale Fazzi di Lecce, ma – secondo quanto si è appreso – nessuno dei tre è in pericolo di vita. L’abitazione, dove è avvenuto il crollo del solaio, è stata posto sotto sequestro dai Carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

