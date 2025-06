Nel libro agli alunni tra le Donne della storia anche Meloni

agenzia

Polemica nel Padovano per l'iniziativa di un'assessora di Fdi

LIMENA (PADOVA), 12 GIU – La distribuzione di un libro per le scuole elementari dedicato alle “Ragazze con i numeri” in cui la premier Giorgia Meloni viene accostata a figure come Nilde Iotti, Frida Kahlo e Maria Montessori ha scatenato polemiche da parte degli insegnanti contro l’amministrazione comunale a Limena, cittadina alle porte di Padova. La settimana scorsa – riportano i quotidiani locali – alla primaria “Manzoni” l’assessora all’istruzione Eleonora Paccagnella, di Fratelli d’Italia, ha distribuito il volume sulle donne eccellenti della storia, ripetendo un’iniziativa dello scorso anno. Nella versione aggiornata del libretto è stata inserita però la figura della premier. Non solo: secondo la ricostruzione dei fatti, l’assessora avrebbe proposto ai bambini di fare una foto con il volume in mano e di scegliere una delle figure presenti, per la copertina del prossimo anno. Essendo Meloni la donna più nota, i bambini all’unanimità l’hanno indicata. Secondo le forze di opposizione “al posto di fare la semplice ristampa del volume precedente si è deciso di politicizzarlo, inserendo una paginata interamente dedicata a Giorgia Meloni, un atto di propaganda in favore di Fratelli d’Italia tutto a spese dei cittadini”, secondo quanto ha dichiarato Anna Iraci, di Limena Domani, chiedendo le dimissioni dell’assessora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA