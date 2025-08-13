Nel Materano anziano accoltella una donna e poi si suicida

agenzia

Nel Materano,militari non colpiti.Ferita non in pericolo di vita

MATERA, 13 AGO – A Gorgoglione (Matera), nel pomeriggio, un uomo di 80 anni ha accoltellato – per motivi ancora non chiari – una donna, poi si è allontanato, ha sparato, senza colpirli, ai Carabinieri che lo avevano rintracciato e infine si è suicidato. La donna accoltellata – secondo quanto si è appreso – non è in pericolo di vita. Indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, sono in corso da parte dei militari dell’Arma sulle ultime ore di vita dell’uomo, sui rapporti con la donna e per comprendere i contorni di quanto accaduto.

