Nel Napoletano bando per 25 posti da netturbino è col sorteggio

A Torre del Greco: prima l'elenco degli idonei, poi l'estrazione

TORRE DEL GRECO, 30 LUG – A Torre del Greco le assunzioni di venticinque tra operatori ecologici e autisti nella ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città saranno affidati alla sorte. Saranno infatti sottoposti a sorteggio i posti di lavoro a tempo determinato (sei mesi prorogabili con impiego full-time) di venti operatori ecologici e altri cinque con mansione di autista nella ditta Velia Ambiente, società che si è aggiudicata il servizio nella città vesuviana. E’ questo il contenuto dell’avviso di selezione pubblicato ai fini di favorire la formazione dell’apposita graduatoria. Tra i requisiti di partecipazione è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni ed essere residenti a Torre del Greco da almeno un anno. Gli operatori ecologici dovranno essere in possesso di patente di categoria B, mentre per gli autisti (che devono avere un’età compresa tra i 21 e i 40 anni) dovranno possedere patente di categoria C e carta di qualificazione del conducente CQC o superiore. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sul modello reperibile sul sito dell’azienda (www.veliaambiente.it) e su quello del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) e inviata attraverso pec all’indirizzo concorso.nu.tdg@legalmail.it entro e non oltre le ore 23.59 del 20 agosto 2025. Una volta verificati i requisiti di partecipazione da parte della commissione esaminatrice, si procederà alla redazione di un elenco di tutti i candidati. Questi ultimi parteciperanno all’annunciato sorteggio che si terrà nell’aula consiliare del Comune in diretta streaming (la data del sorteggio verrà comunicata a mezzo pec a tutti i candidati risultati idonei). In questa occasione verranno sorteggiati i nominativi dei candidati idonei fino al raggiungimento massimo di 150 nominativi per formare la graduatoria degli operatori ecologici e cinquanta per la graduatoria degli autisti, in base all’ordine di estrazione. Da questa graduatoria frutto del sorteggio verranno selezionati i primi venti operatori ecologici e i primi cinque autisti: in caso di rinuncia di uno o più candidati si procederà allo scorrimento della stessa.

