Nel Novarese si valutano evacuazioni se esonda il Sesia

agenzia

In costante aumento il livello del Lago Maggiore

NOVARA, 17 APR – “Sono in corso le valutazioni, sulla base di quanto emerso dalle varie riunioni della Protezione civile territoriale che si sono tenute fino a questa mattina con il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, per l’evacuazione preventiva della frazione Torrione del Comune Vinzaglio. Questa si trova infatti in situazione di rischio per possibile esondazione del Sesia, come avvenuto cinque anni fa”, Lo comunicano il presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, e il consigliere delegato alla protezione civile, Lido Beltrame, in merito al maltempo. “Da stamane i residenti – hanno spiegato – sono stati invitati a trasferire altrove le auto e mezzi, mettendoli in zone sicure. I sindaci dei Comuni a ridosso del Sesia e quelli del Lago Maggiore, i livelli del quale sono in costante aumento, sono in stretto contatto con Provincia e Prefettura per eventuali criticità”. Per quanto riguarda le strade di competenza provinciale nella notte sono state chiuse la strada provinciale 22 Ghemme-Cavaglio per la caduta di alcuni alberi, poi riaperta, e la strada provinciale 122 di Fontaneto per uno smottamento. I ponti sul Sesia sono stati chiusi dalla Provincia di Vercelli e dall’Anas. Nel Novarese l’Anas ha chiuso anche la statale 142 Biellese in un tratto a Romagnano Sesia.

