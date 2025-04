Nel paese astigiano del Papa bandiere a mezz’asta

agenzia

La gente: "Solo ieri ha dato la benedizione ed era in jeep"

PORTACOMARO, 21 APR – A Portacomaro, un piccolo centro a poco più di una decina di chilometri a nord-est di Asti, che ha dato i natali agli avi del Papa, le bandiere sono a mezz’asta. Ci ha pensato il vicesindaco, Davide Goia, che le ha abbassate lui stesso. Le campane in paese suonano a morto e il parroco, don Antonio Severino, ha appena celebrato la messa. “L’ho saputo cinque minuti prima – racconta -. È arrivato un parrocchiano in lacrime, che me l’ha detto. Ho invitato i fedeli a pregare per il Papa. L’ho detto io alla gente, durante la celebrazione: in chiesa c’è stato sgomento e smarrimento”. Per strada la situazione è analoga: c’è un’aria triste, cupa. L’hanno saputo tutti da poco. “L’abbiamo visto solo ieri dare la benedizione della Pasqua e fare il giro in jeep tra la gente in piazza San Pietro. Non avremmo mai pensato che se ne sarebbe andato oggi” dicono increduli.

