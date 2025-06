Nelle Marche parrucchieri-estetiste sentinelle contro violenza

agenzia

Protocollo Confartigianato e Soroptimist, "riconoscere segnali"

ANCONA, 17 GIU – Parrucchieri ed estetiste delle Marche diventano “sentinelle contro la violenza” grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra Confartigianato Imprese Benessere e Soroptimist per sensibilizzare professioniste e professionisti dei settori dell’estetica e dell’acconciatura a riconoscere i segnali di violenza di genere. Sono quasi 4.300 nelle Marche le imprese attive nei servizi di parrucchieri e trattamenti estetici con oltre 8.700 addetti. A queste si aggiungono 152 palestre con 235 addetti anch’esse coinvolte nell’iniziativa. L’iniziativa è stata presentata ad Ancona presso la sede di Confartigianato Marche. “A breve prenderà il via un percorso di sensibilizzazione e formazione destinato a operatori e operatrici beauty. Ciò significa sviluppare uno sguardo empatico, capace di cogliere segnali di disagio, essere in grado di fornire le informazioni necessarie per indirizzare verso un percorso di aiuto e di cura”, hanno annunciato i promotori dell’iniziativa. Alla presentazione, presenti Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Marche, Moira Amaranti presidente di Confartigianato Marche, Claudia Sarnari presidente Confartigianato Marche Benessere, Rosetta Buldorini presidente regionale Estetiste Confartigianato, le presidenti dei Club Soroptimist delle Marche e la portavoce Cinzia Nicolini presidente del Club Soroptimist Ancona.

