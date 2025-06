Neomamma scappa dall’ospedale con figlia destinata all’adozione

agenzia

E' successo all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena

GENOVA, 07 GIU – Una donna di origini straniere 24enne è scappata dal reparto di neonatologia dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena con la figlia appena partorita che avrebbe dovuto essere adottata. Sulla vicenda indaga la polizia. La fuga risale a mercoledì 4 giugno. Secondo quanto ricostruito, come riporta il sito web dell’emittente tv locale ‘Primocanale’, la donna ha approfittato di un attimo di distrazione del personale sanitario prendendo la neonata e fuggendo fuori dall’ospedale. Le assistenti sociali, di concerto con il tribunale per i minorenni, avevano deciso che la piccola doveva essere assegnata a un’altra famiglia perché la non donna non era in grado di provvedere.

