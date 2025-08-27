Neonata in auto in crisi respiratoria, interviene Polstrada

agenzia

Piccola con i genitori scortata al Gaslini

GENOVA, 27 AGO – Verso le ore 11.20 di stamani all’area di parcheggio A/12 Campodonico, tra i caselli di Chiavari e Rapallo, una famiglia a bordo di auto diretta a Torino, ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Stradale di Sampierdarena che stava passando in quel momento. A bordo dell’auto oltre ai genitori, c’era una piccola di 5 mesi con evidente difficoltà respiratoria. I genitori hanno richiesto di raggiungere un ospedale nel più breve tempo possibile. La pattuglia, in sinergia con la sala radio, ha scortato il veicolo fino all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini, superando una coda presente nell’area di Recco. La piccola è stata presa in carico dall’unita del pronto soccorso del Gaslini.

