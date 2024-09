Neonati morti, Chiara Petrolini non risponde al Gip

agenzia

La scelta della difesa dopo gli arresti domiciliari

PARMA, 26 SET – Chiara Petrolini si è avvalsa della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del tribunale di Parma, dopo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 20 settembre dai carabinieri. È dunque questa la scelta difensiva della 21enne, accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, in relazione al ritrovamento dei due neonati morti nel giardino della sua casa a Vignale di Traversetolo in provincia di Parma.

