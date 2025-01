Neonati morti: Chiara torna nella casa di Vignale

agenzia

Con la famiglia. Nella villetta ha partorito e sepolto i 2 figli

BOLOGNA, 16 GEN – Chiara Petrolini, la studentessa parmigiana 21enne accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino della villetta dove viveva a Vignale di Traversetolo i suoi due piccoli appena partoriti, a maggio 2023 e ad agosto 2024, è tornata, nei giorni scorsi nell’abitazione di Vignale. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Dalla casa, che il quotidiano riferisce essere stata dissequestrata ai primi dello scorso dicembre, la ragazza era uscita, andando a vivere in un appartamento a Parma, insieme ai genitori, ad agosto, dopo il rientro da una vacanza negli Stati Uniti e la scoperta dei due neonati sotterrati sotto la finestra della sua camera. La 21enne, sostiene il giornale parmigiano, vivrà agli arresti domiciliari, nella villetta, quanto meno fino alla decisione della Cassazione sul suo futuro prossimo. Proprio lo scorso dicembre , il suo difensore, Nicola Tria, aveva presentato il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna che il 17 ottobre ha stabilito per lei la custodia cautelare in carcere. Il Gip del tribunale di Parma, lo scorso 20 settembre, aveva posto la giovane ai domiciliari: una scelta verso cui la la Procura aveva fatto appello e su cui si è pronunciato il Riesame, segnalando il rischio di reiterazione e l’insufficienza della custodia cautelare a casa coi genitori, ma l’esecuzione della misura in carcere rimane sospesa fino alla pronuncia della Suprema Corte. A ‘scoperchiare’ la vicenda, il cui teatro è la casa di Vignale, era stata, lo scorso 9 agosto, la nonna della ragazza che aveva rinvenuto il corpo di un neonato dissepolto dai cani di famiglia scavando nel giardino della proprietà. Il primo piccolo trovato sotto terra è poi risultato essere – a seguito degli accertamenti svolti dagli inquirenti – il secondogenito: il 7 settembre, infatti, vennero scoperti i resti di un altro piccolo, il primo figlio di Chiara. La scoperta del primo cadavere era stata comunicata alla famiglia mentre si trovava in vacanza negli Stati Uniti: una vacanza conclusa, come era stato programmato, il 19 agosto con il rientro in Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA