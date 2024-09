Neonati morti: il sindaco, ‘adesso chi sa parli’

agenzia

'E' tempo di rivolgersi agli inquirenti'

BOLOGNA, 19 SET – “Non siamo una comunità omertosa. L’appello che faccio è che chi sa qualcosa parli. Se qualcuno fino ad ora non lo ha fatto per paura, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Qualsiasi dettaglio o confidenza passata può essere utile a fare chiarezza”. E’ il messaggio che, attraverso l’ANSA, lancia il sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, sulla vicenda dei due neonati trovati morti in una villetta della frazione Vignale, per cui è indagata la 22enne che lì abitava con la famiglia.

