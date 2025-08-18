Neonati morti in ospedale, batterio nei dispenser per i biberon

agenzia

Continuano le indagini dei Nas a Bolzano, beccucci contaminati

BOLZANO, 18 AGO – Continuano le indagini dei Nas sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri, avvenuta la settimana scorsa nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano. La positività, a quanto si apprende, è stata trovata nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. Ora le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse e per sciogliere ogni dubbio è necessario attendere il completamento delle analisi.

