Neonati morti, le salme sono state benedette e sepolte

agenzia

Cerimonia nel cimitero di Bannone (Parma), assente Chiara

PARMA, 12 MAR – Si è svolta questa mattina in forma privata nel cimitero di Bannone, in provincia di Parma, la sepoltura con benedizione delle salme dei due neonati trovati morti nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo. La madre, Chiara Petrolini, 22enne indagata per il duplice omicidio e la soppressione di entrambi i cadaveri, ora ai domiciliari, non era presente. Ha partecipato, accompagnato da familiari e amici, l’ex fidanzato della ragazza, padre di entrambi i neonati. La breve cerimonia è stata officiata dal parroco locale padre Antonio Ciceri.

