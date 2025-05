Neonati sepolti, riprende a Parma l’udienza preliminare

agenzia

Presenti l'imputata Chiara Petrolini e l'ex fidanzato

PARMA, 23 MAG – Riprende in tribunale a Parma, davanti alla Gup Gabriella Orsi, l’udienza preliminare per il caso dei due neonati morti e sepolti nel giardino di un’abitazione a Vignale di Traversetolo nel Parmense. Presenti nell’aula a porte chiuse, come la settimana scorsa arrivati al palazzo di Giustizia scortati su auto delle forze dell’ordine, l’imputata, la 21enne Chiara Petrolini, accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadaveri, e l’ex fidanzato e padre dei due bambini, Samuel Granelli, parte civile. Presenti in udienza anche i genitori di Granelli, a loro volta costituiti e rappresentanti dell’associazione ‘La Caramella Buona’, sulla cui legittimità ad essere parte deve esprimersi la giudice. I due neonati, a cui poi è stato dato il nome di Angelo Federico e Domenico Matteo, furono partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, dopo gravidanze di cui nessuno, neppure i familiari della ragazza, avevano saputo nulla.

