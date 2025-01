Neonato intossicato da monossido di carbonio a Firenze

agenzia

Il bimbo di 5 mesi in camera iperbarica. Altro caso in provincia

FIRENZE, 01 GEN – Intossicazioni da monossido di carbonio nella notte di Capodanno a Firenze. Secondo quanto appreso, il caso più grave è quello di un bambino di cinque mesi, intossicato insieme ai familiari, quattro persone. Il bimbo è in camera iperbarica all’ospedale Meyer di Firenze dove la famiglia l’avrebbe portato accusando tutti dei malesseri. Gli altri familiari hanno avuto malesseri lievi. La madre è rimasta in ospedale accanto al figlio. Gli altri due sono stati dimessi dopo i controlli medici. Un altro caso di monossido di carbonio riguarda un 28enne soccorso dentro un capannone di Lastra a Signa. L’uomo è stato portato in ospedale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA