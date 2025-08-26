Neonato morto in casa a Cagliari, giovedì l’autopsia

agenzia

Incastrato tra letto e comodino, sul caso indagano i carabinieri

CAGLIARI, 26 AGO – Sarà eseguita giovedì all’ospedale Brotzu di Cagliari, dal medico legale Roberto Demontis, l’autopsia disposta dalla Procura sul corpo del neonato di 4 mesi morto ieri sera a Settimo San Pietro, piccolo Comune alle porte di Cagliari, per un incidente domestico: il piccolo sarebbe rotolato e caduto tra il letto e il comodino nella camera dei genitori, rimanendo incastrato. La mamma al momento del fatto era in una stanza vicina. Si sospetta una morte per asfissia, ma sarà l’esame autoptico a dare le prime risposte sulle cause del decesso. I carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, che si stanno occupando del caso, hanno già ascoltato la madre. E’ stata lei a dare l’allarme quando, rientrando in camera da letto si è accorta del figlioletto che era sul pavimento e già in grave difficoltà respiratoria. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato per oltre mezz’ora di rianimare il piccolo, poi la corsa verso l’ospedale Brotzu, dove purtroppo è giunto privo di vita. I carabinieri anche oggi stanno sentendo i parenti e raccogliendo tutti gli elementi per capire cosa sia successo esattamente ieri sera. Sconvolta la comunità di Settimo San Pietro, dove la famiglia del neonato è conosciuta e stimata. La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo, finora senza alcun indagato.

