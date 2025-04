Neonato muore il giorno dopo essere nato, sette indagati

agenzia

Si tratta di sei medici e un'ostetrica del Moscati' di Avellino

AVELLINO, 18 APR – Sei medici e un’ostetrica dell’Azienda ospedaliera ‘San Giuseppe Moscati’ di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura che sta facendo luce sulla morte di un neonato, sopraggiunta 24 ore dopo la nascita. La tragedia si è concretizzata in poche ore, a seguito dell’improvviso aggravamento delle condizioni del bambino, figlio di una coppia residente a Nola, in provincia di Napoli, che è stato intubato e ricoverato in rianimazione pediatrica. La salma è stata sequestrata e in queste ore il pm, Cecilia De Angelis, ha nominato un collegio di quattro medici per eseguire l’autopsia.

