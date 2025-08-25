Neonato muore in casa a Cagliari per un incidente domestico

agenzia

Il piccolo di 4 mesi cade tra il letto e il comodino

CAGLIARI, 25 AGO – Un neonato di 4 mesi è morto questa sera nella sua abitazione di Settimo San Pietro, piccolo centro alle porte di Cagliari. Le ragioni del decesso sono ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Cause accidentali, confermano i carabinieri, nessun dolo. Inutili i soccorsi dell’ambulanza del 118 e la corsa all’ospedale Brotzu per tentare di salvare il bambino. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Quartu. “La situazione è delicata”, fanno sapere i militari dell’Arma. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire in tutti i suoi dettagli. Tuttavia, stando a quanto accertato finora, il neonato sarebbe rotolato e caduto nello spazio tra il letto e il comodino. Purtroppo la mamma era nella stanza accanto e solo quando è rientrata si è accorta di quanto era accaduto. La donna ha subito dato l’allarme e di lì a poco sono arrivati i medici del 118. Per circa mezz’ora hanno tentato di rianimare il piccolo, poi la corsa all’ospedale dove però è arrivato già morto.

