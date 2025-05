Neonato seviziato: perizia, gravi lesioni causate dal padre

agenzia

Procura si avvia a chiedere rinvio giudizio del 22enne

PADOVA, 29 MAG – Lesioni gravi e permanenti al cavo orale quelle subito da un bambino che – documentarono le telecamere della polizia – seviziò più volte il figlio mentre questi era ricoverato nella pediatria di Padova. L’uomo, un 22enne, ha sempre respinto le accuse, ma i pm avevano avuto da subito le immagini della telecamera installata nella stanza del piccolo, che ha documentato le sevizie commesse dal padre. L’indagine scattò perchè i medici dell’azienda ospedaliera si insospettirono nel constatare che il piccolo paziente, anzichè migliorare con le cure appropriate, peggiorava il proprio stato, e questo avveniva subito dopo le visite in stanza dei familiari. Ora gli specialisti chiamati dal giudice in incidente probatorio hanno confermato nella perizia medico le lesioni riscontrate nel cavo orale del bambino, alcune purtroppo irreversibili. Secondo l’accusa, il padre le avrebbe provocate inserendo un dito in gola al piccolo, causando un danno che rese necessario un intervento chirurgico invasivo. La Procura di Padova si appresta ora a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA