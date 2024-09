Neonato trovato morto nel Parmense, deceduto dopo la nascita

agenzia

Primi esiti autopsia, ancora da chiarire le cause della morte

BOLOGNA, 12 SET – Sarebbe deceduto dopo il parto il neonato che fu trovato privo di vita a inizio agosto in un giardino a Vignale, nel Parmense. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia che però ancora deve chiarire le cause del decesso. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Un primo riscontro che emerge dall’autopsia effettuata nei giorni scorsi da Valentina Bugelli, responsabile dell’Istituto di medicina legale di Parma, insieme a un fetologo, è che il piccolo ha respirato, dunque è nato vivo. La madre, una 22enne del posto, era stata successivamente identificata, così come il padre del bimbo, coetaneo della ragazza. Proseguono le indagini coordinate dalla pm Francesca Arienti e portate avanti dai carabinieri di Traversetolo insieme ai colleghi di Parma, con la collaborazione del Ris. Al momento c’è riserbo sulle ipotesi di reato.

