Nessuna contraffazione delle opere di Maria Lai, due assolti

agenzia

Cagliari,galleristi erano accusati di aver falsificato 27 quadri

CAGLIARI, 09 LUG – Non avevano contraffatto le opere di Maria Lai, la celebre artista di Ulassai scomparsa nel 2013. Due galleristi sardi, Luigi Puddu e Dante Crobu, nei giorni scorsi sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” dalla giudice del Tribunale di Cagliari Sara Caterina Ghiani. I due erano a processo con l’ipotesi di aver contraffatto e messo in commercio un gran numero di opere di Maria Lai. L’inchiesta era nata a seguito di una serie di esposti presentati dall’Archivio Maria Lai che denunciavano l’ipotesi che in giro circolasse una serie di falsi. Nel giugno del 2020 completate le indagini del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri, furono sequestrate 27 opere ritenute contraffatte, esposte in una galleria d’arte di Cagliari, successivamente dissequestrate dal Tribunale del Riesame. “Quelle opere sono vere e abbiamo tutte le prove per dimostrarlo”, avevano detto i due indagati. Crobu aveva sostenuto di aver ricevuto le opere da un anziano gallerista sassarese, il primo che nel 1960 aveva fatto una mostra su Maria Lai.

