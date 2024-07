Nessuna notizia di Bozzoli dopo la condanna all’ergastolo

agenzia

Non è chiaro se si sia allontanato per evitare carcere o altro

BRESCIA, 02 LUG – Ancora nessuna notizia in merito a Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in Cassazione all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario e che i carabinieri non hanno trovato a casa sua, sul lago di Garda, ieri sera poche ore dopo il pronunciamento della Cassazione che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado. Non è chiaro se Bozzoli si sia allontanato per evitare l’arresto in carcere o se invece stia valutando in queste ore di costituirsi in un carcere che sceglierebbe lui direttamente.

