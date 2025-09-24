Neve a 2.000 metri in Valle d’Aosta, primo assaggio d’autunno

Clima

Nei prossimi giorni attesa una "spiccata variabilità"

La Valle d’Aosta si è svegliata oggi con un primo assaggio di autunno: le cime delle montagne sono state imbiancate dalla neve caduta nella notte. La quota delle precipitazioni nevose – secondo i dati dell’ufficio meteorologico regionale – è intorno ai 2.000 metri. La perturbazione ha riguardato soprattutto la parte orientale della regione – valle di Champorcher, valle del Lys, val d’Ayas e Valtournenche – ma anche la zona del Monte Bianco e del Grand Combin. A Cervinia sono caduti 5-10 centimetri di neve. Nei prossimi giorni e fino a sabato è prevista una “spiccata variabilità” a causa di un’area ciclonica in transito che provocherà temperature più basse e un alternarsi di precipitazioni e schiarite.

