Neve a bassa quota al Nord-Ovest, temporali anche al Centro

Allerta meteo della Protezione civile

ROMA, 20 NOV – Da domani mattina nevicate fino a quote basse su Valle d’Aosta e Lombardia. Dal pomeriggio previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Attesi, inoltre, temporali su Toscana settentrionale e settori appenninici dell’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata sempre per domani allerta gialla meteo-idro in Campania e su alcuni settori di Emilia-Romagna e Toscana.

