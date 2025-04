Neve, controlli anti-valanghe sulla montagna dell’Abetone

agenzia

Esercitazione di GdF e Cc Forestali a oltre 1.600 metri quota

ABETONE (PISTOIA), 05 APR – Controlli al manto nevoso, per escludere il rischio di valanghe o frane, sono stati effettuati tra 1.600 e 1.900 metri di quota sull’Appennino, tra Val di Luce e Val Sestaione, con un’esercitazione dei finanzieri del Soccorso Alpino di Abetone (Pistoia) e dei Carabinieri Forestali del Centro Settore Meteomont di Lucca. Obiettivo, il rilievo stratigrafico del manto nevoso e la verifica della stabilità dei versanti. Ha partecipato una dozzina di militari, tra ‘osservatori nivologici’ delle Fiamme gialle, e ‘previsori ed esperti neve e valanghe’ dei Carabinieri Forestali, i quali “hanno testato, in condizioni quanto più possibile realistiche, sia su neve consolidata, che su valanghe spontanee dei giorni scorsi”, le rispettive conoscenze e competenze tecniche, analizzando nel dettaglio il manto nevoso per verificare “la presenza di eventuali strati deboli, potenzialmente idonei all’innesco di valanghe, su significative porzioni di pendio”. La Val di Luce e la Val Sestaione” sono luoghi ad alta vocazione turistica che li rende meta di fruitori della montagna, anche al di fuori dai comprensori sciistici. L’addestramento ha simulato il rintraccio di persone travolte da una valanga, localizzando i segnali emessi dagli Apparecchi di Ricerca dei Travolti in Valanga (Artva) di cui devono obbligatoriamente dotarsi coloro che praticano sci-alpinismo, sci fuoripista e escursioni in luoghi innevati.

