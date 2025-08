Neve di agosto sulla Marmolada, termometro a -2 gradi

agenzia

Precipitazione iniziata stamane, fiocchi dai 2.500 metri in su

BELLUNO, 02 AGO – La cima della Marmolada si rifà il vestito bianco, grazie ad una nevicata di agosto iniziata stamattina, con 2 gradi sotto zero, e che sta proseguendo in queste ore. Il paesaggio di Punta Penia, testimoniano le telecamere della postazione meteo di ‘dolomitesmeteo.it’, appare più invernale che estivo, anche se a queste quote, naturalmente, è più normale una nevicata d’estate che le massime sopra i 10 gradi delle sorse settimane. “Siamo agli sgoccioli del peggioramento ben inquadrato già qualche giorno fa. Tanta pioggia in pianura, grandine in alcune zone anche di grosse dimensioni, e persino trombe marine lungo l”alto Adriatico, il tutto in un contesto decisamente fresco per la stagione” spiega Flavio Tolin, titolare della web cam dalla quale provengono le immagini In altre stazioni delle Dolomiti si registrano nevicate al di sopra dei 24500 metri di quota. Sempre ‘Dolomitesmeteo.it’ informa che i fiocchi bianchi stanno scendendo anche sul Piz Boè, e nella zona del Rifugio Puez, in Alto Adige. Nei fondovalle ed in pianura sono proseguiti nella prima parte della giornata i temporali e le piogge intense che imperversano da ieri in Veneto.

