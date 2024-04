Neve primaverile sui monti della Sardegna

agenzia

Temperature sottozero sul Gennargentu e nei comuni limitrofi

NUORO, 19 APR – La primavera è arrivata già da un mese in Sardegna, dove da due settimane residenti e turisti affollano già le spiagge, ma ieri le temperature sono scese a causa della perturbazione che sta colpendo l’Europa centrale. E stanotte si sono toccati i -2 gradi sopra i 1400 metri nel Gennergantu, dove all’alba è arrivata anche una spruzzata di neve. Un manto destinato a sciogliersi nelle prossime ore viste le temperature in risalita. Temperature sottozero anche nei comuni limitrofi, come a Fonni. Secondo l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare, il trend prevede un aumento delle temperature con una ventilazione da maestrale abbastanza sostenuta, che si fermerà domenica pomeriggio e riprenderà lunedì fino a metà della prossima settimana. Non sono previste precipitazioni: l’aria depressionari si sta spostando dalla Sardegna e si sta andando verso est.

