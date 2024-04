Neve sui monti Sibillini, imbiancato Castelluccio di Norcia

agenzia

Durante la notte temperature scese a meno 6 gradi

NORCIA (PERUGIA), 19 APR – Neve d’aprile sui monti Sibillini, completamente imbiancato Castelluccio di Norcia. L’annunciato colpo di coda dell’inverno è arrivato anche in Umbria, con pioggia, neve sopra i 1200 metri di quota e temperature basse. Addirittura abbondantemente sotto lo zero sull’arco appenninico, durante la notte a Castelluccio il termometro è sceso fino a -6 gradi. Nel resto della regione e in particolare nelle principali città, a iniziare dai capoluoghi Perugia e Terni, le temperature, stamani, si sono attestate attorno agli 8-9 gradi. Una situazione di maltempo diffuso che si protrarrà almeno fino a domenica, stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA