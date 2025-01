Neve sul Vesuvio, scatta la curiosità a Capri

agenzia

Dalla piazzetta dell'isola l'immagine del vulcano imbiancato

CAPRI, 13 GEN – Non accade tutti i giorni di ammirare il Vesuvio con la neve dalla piazzetta di Capri: stamattina al risveglio si è assistito all’insolito spettacolo del Vesuvio che da Capri è ben visibile dal lato del golfo e che si presentava con la cima ricoperta in gran parte dalla neve che abbondante è caduta durante la notte e nelle prime ore del giorno. Un fenomeno che è dovuto alle basse temperature di questi giorni, infatti sull’isola il termometro è sceso a 8 gradi ma la temperatura percepita è – 1°, clima insolito nell’isola azzurra anche in pieno inverno, quando il termometro al massimo si abbassa ai 10 gradi.

