Nevica al Brennero e in vaste zone dell’Alto Adige

agenzia

In serata i fiocchi potranno scendere anche a Bolzano

BOLZANO, 21 NOV – Con la preannunciata perturbazione è anche arrivata la neve. Sta attualmente nevicando al Brennero e in vaste zone dell’Alto Adige. La Centrale viabilità della Provincia di Bolzano segnala neve in carreggiata in autostrada del Brennero tra il confine di stato e Bressanone. In serata i fiocchi potranno scendere anche a Bolzano e nella valle dell’Adige. Gli automobilisti sono invitati a fare attenzione al fondo stradale parzialmente innevato e scivoloso e di guidare con la massima prudenza e solo con l’attrezzatura invernale. Passo Stelvio, Passo Rombo e Passo Stalle hanno chiusura invernale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA