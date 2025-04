Nevica sull’altopiano delle Cinquemiglia, spargisale sulla Ss17

agenzia

Mezzi in azione. Situazione monitorata dai Cc, Stradale e Anas

SULMONA, 01 APR – Mezzi spartineve e spargisale in azione sulla strada statale 17 in Abruzzo, nel territorio dell’altopiano delle Cinquemiglia, a quota 1200 metri circa, per la nevicata in atto da questa mattina. Disagi per alcuni mezzi pesanti, nelle prime ore del mattino, a causa delle precipitazioni. La situazione viene monitorata dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, dalla polizia stradale di Castel di Sangro e dai tecnici Anas. Non sono stati registrati particolari problemi per la viabilità.

