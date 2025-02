Nevicata sulla montagna del Vicentino,20 cm sulle piste in quota

agenzia

Interessate tutte le località della zona, a partire da Asiago

ASIAGO, 09 FEB – Un’incessante nevicata, iniziata nella serata di ieri e proseguita anche nella mattinata di oggi, sta interessando tutta la montagna del Vicentino sopra quota 1300 metri. Sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) le condizioni migliori di innevamento si registrano sulle piste in quota attorno ai 1500 metri dove il nuovo manto, che va ad aggiungersi a quello già presente, varia tra i 15 e i 20 centimetri. Durante la notte è nevicato anche ad Asiago, Gallio e Roana, con accumuli a terra, ma la precipitazione si è poi trasformata in nevischio. L’ondata di maltempo, che dovrebbe attenuarsi dalla serata, sta interessando anche altre località montane della provincia berica: nelle Piccole Dolomiti, sopra Recoaro 1000, si registrano oltre 20 centimetri di neve fresca nell’area di Montefalcone, a quota 1600 metri, così come sta nevicando anche sul massiccio del Monte Grappa.

