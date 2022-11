FRANCAVILLA FONTANA, 09 NOV - Un 19enne è stato ucciso a Francavilla Fontana (Brindisi) in un agguato compiuto in via Occhibianchi. La vittima sarebbe stata colpita da almeno due colpi di arma da fuoco. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA