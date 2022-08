++ Auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri, grave ++

TRIESTE, 15 AGO - Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. E' accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine poco prima delle 19:30. Immediatamente sono intervenuti i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e con un'automedica. Il piccolo paziente è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità

