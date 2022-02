'Bagno neutro' in un liceo di Torino,stop distinzioni genere

TORINO, 24 FEB - Un bagno che possono usare tutti senza distinzioni di genere. Gli studenti dell'Alfieri, storico liceo classico di Torino, lo hanno realizzato nei servizi maschili del terzo piano, dove questa mattina è comparso il cartello 'bagno neutro' e sopra stampata una figura unica, che unisce uomo e donna. "L'idea è nata per tutelare un uso dei servizi adeguato ad ogni soggettività che non rientri per forza nella ripartizione binaria di genere", spiega Martina Giro, 18 anni, rappresentante di istituto. Del bagno neutro all'Alfieri di corso Dante se ne parlava già prima dell'occupazione, durante le assemblee. Durante la mobilitazione a questo tema è stato dedicato addirittura un capitolo nel manifesto di undici pagine stilato dagli studenti. Poi l'idea è stata sviluppata con la preside Paola De Faveri, che ha dato la massima disponibilità all'iniziativa. "E' stata lei stessa a stamparci la figura", sottolinea Martina. La scuola nelle prossime settimane dovrà formalizzare il tutto con un atto interno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA